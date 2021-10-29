Во Львове между начальницей поезда и правоохранителями произошел конфликт из-за маски: полиция проводит проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Во Львове начальницу поезда пытались задержать за неправильно одетую маску. По ситуации полиция проводит проверку. Об этом в комментарии УНН сообщила представитель полиции Львовской области Светлана Добровольская.
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"По данному факту проводится проверка", - сообщила Добровольская.
Детали
В частности, в сети появилось видео, на котором полицейский попросил начальницу поезда "Лисичанск-Ужгород" предоставить паспорт для составления на нее постановления о нарушении карантина — маска на ее лице не закрывала рот и нос.
Когда начальник поезда отказалась предоставить паспорт, ее предложили доставить в дежурную часть для установления ее лица и составления постановления о наложении штрафа. Впоследствии конфликт завершился. Полицейские покинули вагон, так и не составив постановления о нарушении.
Напомним
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