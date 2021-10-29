У Львові між начальницею поїзда та правоохоронцями стався конфлікт через маску: поліція проводить перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Львові начальницю поїзда намагалися затримати за неправильно одягнену маску. Щодо ситуації поліція проводить перевірку. Про це в коментарі УНН повідомила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
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“За даним фактом проводиться перевірка”, — повідомила Добровольська.
Деталі
Зокрема, у мережі з’явилося відео, на якому поліцейський попросив начальницю поїзда “Лисичанськ-Ужгород” надати паспорт для складання на неї постанови про порушення карантину — маска на її обличчі не закривала рот та ніс.
Коли начальниця поїзда відмовилася надати паспорт, її запропонували доправити в чергову частину для встановлення її особи та складання постанови про накладення штрафу. Згодом конфлікт завершився. Поліцейські покинули вагон, так і не склавши постанови про порушення.
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