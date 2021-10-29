У Львові між начальницею поїзда та правоохоронцями стався конфлікт через маску: поліція проводить перевірку

Цитата:

“За даним фактом проводиться перевірка”, — повідомила Добровольська.

Деталі

Зокрема, у мережі з’явилося відео, на якому поліцейський попросив начальницю поїзда “Лисичанськ-Ужгород” надати паспорт для складання на неї постанови про порушення карантину — маска на її обличчі не закривала рот та ніс.

Коли начальниця поїзда відмовилася надати паспорт, її запропонували доправити в чергову частину для встановлення її особи та складання постанови про накладення штрафу. Згодом конфлікт завершився. Поліцейські покинули вагон, так і не склавши постанови про порушення.

Нагадаємо

У Дніпрі на автовокзалі поліцейські жорстко затримали хлопця через відсутність на ньому маски. Під час затримання йому стало зле.