Во Львове легковушка въехала в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 января. УНН. Во Львове, возле одного из торговых центров, автомобиль въехал в остановку общественного транспорта. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Автомобиль марки BMW въехал в остановку общественного центра на улице Кулиша. Водитель иномарки не справился с управлением. Во время инцидента на остановке находилось десять человек.
В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, пострадала одна женщина, ее госпитализировали.
Как сообщал УНН, полицейский в Одессе снес шлагбаум и сбил двух пешеходов.