Во Львове легковушка въехала в остановку общественного транспорта, есть пострадавшие

Автомобиль марки BMW въехал в остановку общественного центра на улице Кулиша. Водитель иномарки не справился с управлением. Во время инцидента на остановке находилось десять человек.

В пресс-службе Нацполиции сообщили, что на месте работает следственно-оперативная группа. По предварительной информации, пострадала одна женщина, ее госпитализировали.

Как сообщал УНН, полицейский в Одессе снес шлагбаум и сбил двух пешеходов.