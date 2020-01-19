Поліцейський в Одесі зніс шлагбаум і збив двох пішоходів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. В Одесі 27-річний працівник поліції в міжквартальному проїзді біля супермаркету збив шлагбаум та скоїв наїзд на пішоходів, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.
“Аварія сталася в міжквартальному проїзді біля супермаркету на Люстдорфській дорозі в Одесі. За попередньою інформацією, нетверезий водій автомобіля „Опель“ — 27-річний працівник поліції, перебуваючи поза службою, збив шлагбаум та скоїв наїзд на пішоходів”, — йдеться у повідомленні.
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Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Крім того, про подію за участі поліцейського повідомлено працівників Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, на Київщині поліцейський на смерть збив чоловіка.