Полицейский в Одессе снес шлагбаум и сбил двух пешеходов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Одессе 27-летний работник полиции в межквартальном проезде возле супермаркета сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
"Авария произошла в межквартальном проезде возле супермаркета на Люстдорфской дороге в Одессе. По предварительной информации, нетрезвый водитель автомобиля "Опель" - 27-летний работник полиции, находясь вне службы, сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов", - говорится в сообщении.
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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства аварии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, о происшествии с участием полицейского сообщено работников Государственного бюро расследований.
Напомним, в Киевской области полицейский насмерть сбил мужчину.