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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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У Львові легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, є потерпілі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. У Львові, біля одного з торгових центрів, автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.

У Львові легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, є потерпілі

Автомобіль марки BMW в’їхав у зупинку громадського центру на вулиці Куліша. Водій іномарки не впорався з керуванням. На час інциденту на зупинці перебувало десять людей.

У пресслужбі Нацполіції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією постраждала одна жінка, її госпіталізували.

Як повідомляв УНН, поліцейський в Одесі зніс шлагбаум і збив двох пішоходів.

Українські Національні Новини

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