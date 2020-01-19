У Львові легковик в’їхав у зупинку громадського транспорту, є потерпілі
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 січня. УНН. У Львові, біля одного з торгових центрів, автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Автомобіль марки BMW в’їхав у зупинку громадського центру на вулиці Куліша. Водій іномарки не впорався з керуванням. На час інциденту на зупинці перебувало десять людей.
У пресслужбі Нацполіції повідомили, що на місці працює слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією постраждала одна жінка, її госпіталізували.
Як повідомляв УНН, поліцейський в Одесі зніс шлагбаум і збив двох пішоходів.