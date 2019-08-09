Во Львове хотят устраивать "банные дни" для бездомных
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во Львове рассматривают возможность обустроить условия для еженедельного купания бездомных. Соответствующее поручение дал мэр Андрей Садовый департаменту гуманитарной политики и управлению социальной защиты, передает УНН со ссылкой на сообщение прессслужбы Львовского городского совета.
"На улицах города есть такая несколько нетипичная ситуация, когда на скамейках, особенно утром, отдыхают люди, которым негде жить. У нас есть Центр на Кирилловской, и там ночует очень много людей. Но есть и такие, которые услугами Центра не пользуются, и где они ночуют - неизвестно. И их внешний вид несколько отпугивает львовян. Поэтому я бы хотел, чтобы вы продумали возможность для этих людей регулярно - хотя бы раз или 2 раза в неделю - посещать баню или другие заведения, где они могли бы помыться, чтобы бездомные были в адекватном виде. Возможно, кто-то из частного сектора присоединится", - отметил городской голова.
Как пояснила заместитель мэра по гуманитарным вопросам Галина Сличная, такую возможность департамент уже рассматривает и нарабатывает соответствующие управленческие решения.
Как сообщал УНН, во Львове хотят продать "ненужные" автобусы.