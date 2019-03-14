У Львові хочуть продати "непотрібні" автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Львові хочуть продати "непотрібні" автобуси. Про це повідомили на сторінці Комісії інженерного господарства, транспорту, зв'язку та житлової політики, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Як відзначає видання, у Львові на балансі АТП-1 є 5 великих автобусів ЛАЗ, так званих "гармошок", які стоять без діла. Раніше ці автобуси їздили на маршруті 4А. Після того, як Сихів і центр з'єднали трамваєм, дані автобуси зняли з маршрутів та залишили на стоянці АТП-1.
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За словами директора АТП-1 Ореста Хамули, зараз роблять оцінку цьому транспорту, аби продати ці машини. Усі вони робочі, але потребують ремонту, подекуди капітального.