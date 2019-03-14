Во Львове хотят продать "ненужные" автобусы

Как отмечает издание, во Львове на балансе АТП-1 есть 5 больших автобусов ЛАЗ, так называемых "гармошек", которые стоят без дела. Ранее эти автобусы ездили по маршруту 4А. После того, как Сихов и центр соединили трамваем, данные автобусы сняли с маршрутов и оставили на стоянке АТП-1.

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По словам директора АТП-1 Ореста Хамулы, сейчас делают оценку этому транспорта, чтобы продать эти машины. Все они рабочие, но нуждаются в ремонте, иногда капитального.