У Львові хочуть влаштовувати "банні дні" для безхатченків

“На вулицях міста є така дещо нетипова ситуація, коли на лавках, особливо вранці, відпочивають люди, які не мають де мешкати. У нас є Центр на Кирилівській, і там ночує дуже багато людей. Але є й такі, які послугами Центру не користуються, і де вони ночують — невідомо. Та їхній зовнішній вигляд дещо відлякує львів’ян. Тому я б хотів, щоб ви продумали можливість для цих людей регулярно — хоча б раз чи 2 рази на тиждень — відвідувати баню чи інші заклади, де вони могли б помитися, щоб бездомні були в адекватному вигляді. Можливо, хтось із приватного сектору долучиться”, — зазначив міський голова.

Як пояснила заступниця мера з гуманітарних питань Галина Слічна, таку можливість департамент вже розглядає та напрацьовує відповідні управлінські рішення.

Як повідомляв УНН, у Львові хочуть продати “непотрібні” автобуси.