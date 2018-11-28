Во Львове горели два отделения российского банка
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня ночью в двух отделениях банка "Альфа-банк" в Львове произошел пожар. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.
"Сегодня ночью горело отделение банка на улице Политехническая, 2. Информация о возгорании поступила в 3:03 – ликвидирован в 3:27. Огнем уничтожено окно, кондиционер, 2 видеокамеры. Также горело отделение банка на проспекте Черновола, 45. Информация поступила в 3:36. Огонь ликвидирован в 3:53. Огнем уничтожено окно и повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м. Предварительная причина возгорания – занесение источника зажигания извне посторонним лицом. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в ГСЧС .
На Горячей линии города Львова сообщили, что это был поджог.
"В результате поджога отделений никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Отметим, что по указанным адресам расположены отделения банка "Альфа-банк".
Напомним, в здании хирургического корпуса областной больницы Львова произошел пожар.