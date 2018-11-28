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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103016 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 108533 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 144805 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 140823 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 134571 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127407 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 168208 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141602 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145391 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Во Львове горели два отделения российского банка

Во Львове горели два отделения российского банка

Киев  •  УНН

 • 14285 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня ночью в двух отделениях банка "Альфа-банк" в Львове произошел пожар. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

"Сегодня ночью горело отделение банка на улице Политехническая, 2. Информация о возгорании поступила в 3:03 – ликвидирован в 3:27. Огнем уничтожено окно, кондиционер, 2 видеокамеры. Также горело отделение банка на проспекте Черновола, 45. Информация поступила в 3:36. Огонь ликвидирован в 3:53. Огнем уничтожено окно и повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м. Предварительная причина возгорания – занесение источника зажигания извне посторонним лицом. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются", – сообщили в ГСЧС .

На Горячей линии города Львова сообщили, что это был поджог.

"В результате поджога отделений никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Отметим, что по указанным адресам расположены отделения банка "Альфа-банк".

Напомним, в здании хирургического корпуса областной больницы Львова произошел пожар.

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