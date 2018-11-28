У Львові горіли два відділення російського банку
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Сьогодні вночі у двох відділеннях банку "Альфа-банк" у Львові сталася пожежа. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.
"Сьогодні вночі горіло відділення банку на вулиці Політехнічна, 2. Інформація про загорання надійшла о 3:03 – ліквідовано о 3:27. Вогнем знищено вікно, кондиціонер, 2 відеокамери. Також горіло відділення банку на проспекті В.Чорновола, 45. Інформація надійшла о 3:36. Вогонь ліквідовано о 3:53 . Вогнем знищено вікно та пошкоджено стіни та стелю на площі 5 кв.м. Попередня причина виникнення займання – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою. Наразі всі обставини події встановлюються", – повідомили у ДСНС.
На Гарячій лінії міста Львова повідомили що це був підпал.
"Внаслідок підпалу відділень ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що за вказаними адресами розташовані відділення банку "Альфа-банк".
Нагадаємо, у будівлі хірургічного корпусу обласної лікарні Львова сталася пожежа.