Во Львове горела многоэтажка, эвакуировали 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Во Львове горел девятиэтажный жилой дом, эвакуировали 10 человек, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Как пишет издание, пожар произошла 8 августа в 18:15, огонь возник в подвале дома.
"На момент прибытия первых подразделений к месту вызова, из подвала выбивался густой черный дым, и вся лестничная клетка была заполнена токсичными продуктами сгорания, в результате чего жители дома не могли самостоятельно покинуть свои дома и выйти на улицу ... Спасатели эвакуировали 10 человек", - говорится в сообщении.
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По информации издания, в 18:51 пожар был локализован, и в 19:51 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади 20 кв. м, повреждена облицовка стен на площади 25 кв. м и электропроводка на площади 2 пог. м.
К ликвидации пожара привлекли 23 человек и 5 единиц спецтехники.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.