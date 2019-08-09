У Львові горіла багатоповерхівка, евакуювали 10 осіб

Як пише видання, пожежа сталась 8 серпня о 18:15, вогонь виник у підвалі будинку.

"На момент прибуття перших підрозділів до місця виклику, з підвалу вибивався густий чорний дим, та вся сходова клітка була заповнена токсичними продуктами згорання, внаслідок чого мешканці будинку не могли самостійно покинути свої помешкання і вийти на вулицю... Рятувальники евакуювали 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

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За інформацією видання, о 18:51 пожежу локалізували, та о 19:51 повністю ліквідуваний. Внаслідок пожежі вогнем знищено сміття на площі 20 кв. м, пошкоджено облицювання стін на площі 25 кв. м та електропроводку на площі 2 пог. м.

До ліквідації пожежі залучили 23 осіб та 5 одиниць спецтехніки.

Обставини події встановлюються.