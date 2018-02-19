Во Львове электропоезд смертельно травмировал мужчину

ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Накануне в 15:35 во Львове на железнодорожном переезде "Пидзамче - блокпост" в районе улицы Купчинського электропоезд № 6041 сообщением "Тернополь - Львов" смертельно травмировал мужчину. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.