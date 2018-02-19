Во Львове электропоезд смертельно травмировал мужчину
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 19 февраля. УНН. Накануне в 15:35 во Львове на железнодорожном переезде "Пидзамче - блокпост" в районе улицы Купчинського электропоезд № 6041 сообщением "Тернополь - Львов" смертельно травмировал мужчину. Об этом УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА.
Железнодорожники обнаружили тело мужчины без документов.
Его ориентировочный возраст - 60 лет.
Причины трагедии устанавливаются.
Напомним, неизвестные "заминировали" электрички в Киеве и Фастове.