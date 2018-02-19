У Львові електропоїзд смертельно травмував чоловіка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 19 лютого. УНН. Напередодні о 15:35 у Львові на залізничному переїзді "Підзамче – блокпост" у районі вулиці Купчинського електропоїзд № 6041 сполученням "Тернопіль – Львів" смертельно травмував чоловіка. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Залізничники виявили тіло чоловіка без документів.
Його орієнтовний вік – 60 років.
Причини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, невідомі "замінували" електрички у Києві та Фастові.