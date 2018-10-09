Во Львове дверью троллейбуса зажало коляску с ребенком, травмировалась женщина

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 7263 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 69724 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117868 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125827 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 165537 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152104 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130313 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178596 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118289 просмотра

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Во Львове дверью троллейбуса зажало коляску с ребенком, травмировалась женщина

Во Львове дверью троллейбуса зажало коляску с ребенком, травмировалась женщина

Киев  •  УНН

 • 11800 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львове троллейбус зажал дверью коляску с ребенком. Женщина, которая побежала за транспортным средством, травмировала ногу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.

"Бабушка вышла из троллейбуса, а коляску с внучкой остался в автомобиле. 62-летняя женщина побежала за троллейбусом и травмировала ногу. В результате инцидента ребенок не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - проинформировали в Нацполиции.

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Напомним, во Львове водитель иномарки совершил наезд на коляску с ребенком и скрылся с места происшествия.

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