Во Львове дверью троллейбуса зажало коляску с ребенком, травмировалась женщина
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 октября. УНН. Во Львове троллейбус зажал дверью коляску с ребенком. Женщина, которая побежала за транспортным средством, травмировала ногу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Бабушка вышла из троллейбуса, а коляску с внучкой остался в автомобиле. 62-летняя женщина побежала за троллейбусом и травмировала ногу. В результате инцидента ребенок не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента", - проинформировали в Нацполиции.
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Напомним, во Львове водитель иномарки совершил наезд на коляску с ребенком и скрылся с места происшествия.