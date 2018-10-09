У Львові дверима тролейбуса затисло візочок з дитиною, травмувалася жінка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 жовтня. УНН. У Львові тролейбус затиснув дверима візочок з дитиною. Жінка, яка побігла за транспортним засобом, травмувала ногу. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції у Львівській області.
"Бабуся вийшла з тролейбусу, а візочок з онучкою залишився у транспортному засобі. 62-річна жінка побігла за тролейбусом та травмувала ногу. Внаслідок інциденту дитина не постраждала. Поліція встановлює обставини інциденту", – проінформували у Нацполіції.
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Нагадаємо, у Львові водій іномарки скоїв наїзд на візок із дитиною і зник з місця події.