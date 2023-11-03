Во Львове демонтируют "памятник терешковой"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во Львове будет осуществлен демонтаж памятника первой в мире женщине-космонавтке, который размещен на улице Выговского. Об этом сообщил первый заместитель Львовского городского головы Андрей Москаленко, передает УНН.
Цитата
«Деколонизация. Памятник на ул. Выговского (более известный как памятник терешковой) - будет демонтирован. Завершаем подготовку всех документов для проведения работ. Работы по демонтажу планируем в ближайшее время. Сообщим дополнительно», - сообщил Москаленко на странице Facebook.
Справочно
Скульптура космонавтке была установлена во второй половине ХХ века в сквере на улице Выговского (прежнее название – терешковой) во Львове. Монумент посвящен первой в мире женщине-космонавтке валентине терешковой, по форме состоит из трех лучей-звезд и человека в скафандре.
валентина терешкова в настоящее время - депутат государственной думы рф от партии «единая россия». В 2014 году терешкова проголосовала за аннексию Крыма.
Ранее
УНН сообщал, что в Запорожье с площади Владимира Вернадского демонтировали памятник российскому поэту александру пушкину.