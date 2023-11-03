У Львові демонтують "пам'ятник терешковій"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Львові буде здійснено демонтаж пам’ятника першій у світі жінці-космонавтці, що розміщений на вулиці Виговського. Про це повідомив перший заступник Львівського міського голови Андрій Москаленко, передає УНН.
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«Деколонізація. Памʼятник на вул. Виговського (більш знаний як памʼятник терешковій) - буде демонтовано. Завершуємо підготовку всіх документів для проведення робіт. Роботи щодо демонтажу плануємо найближчим часом. Повідомимо додатково», - повідомив Москаленко на сторінці Facebook.
Довідково
Скульптура космонавту була встановлена у другій половині ХХ століття у сквері на вулиці Виговського (колишня назва – терешкової) у Львові. Монумент присвячений першій у світі жінці-космонавтці валентині терешковій, по формі складається із трьох променів-зірок та людини у скафандрі.
валентина терешкова наразі - депутатка державної думи рф від партії «єдина росія». У 2014 році терешкова проголосувала за анексію Криму.
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