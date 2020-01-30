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Во Львове мужчина похитил оружие и служебное удостоверение полицейского, который был без сознания

Киев • УНН

 • 32199 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Под наблюдением прокуроров Львовской области завершено досудебное расследование по делу львовянина, который похитил табельное оружие и служебное удостоверение в полицейского. Об этом сообщает "Гал-инфо" со ссылкой на прокуратуру Львовской области, передает УНН.

Во Львове мужчина похитил оружие и служебное удостоверение полицейского, который был без сознания

Как пишет издание, инцидент произошел 5 декабря прошлого года в одном из Львовских отделов полиции.

В райотделе злоумышленник был не первый раз, так как уже не единожды привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В этот же день, фигурант снова оказался под подозрением у правоохранителей и в дальнейшем был приглашен в отделение до выяснения всех обстоятельств.

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Во время общения со злоумышленником, полицейскому стало плохо и он потерял сознание.

Воспользовавшись беспомощным состоянием правоохранителя, фигурант вместо того чтобы вызвать скорую или позвать кого-то на помощь, похитил у полицейского оружие и его служебное удостоверение и отправился наутек.

Мужчину задержали и составили обвинительный акт по ч.1 ст.262 (похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием , боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.3 ст.357 УК Украины (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение).

Досудебное расследование прокуратура Львовской области совместно следователями СУ ГУ НП во Львовской области завершили и направили в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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