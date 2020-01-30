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У Львові чоловік викрав зброю та службове посвідчення у непритомного поліцейського

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Під наглядом прокурорів Львівської області завершено досудове розслідування у справі львів'янина, який викрав табельну зброю та службове посвідчення у поліцейського. Про це інформує "Гал-інфо" із посиланням на прокуратуру Львівської області, передає УНН.

У Львові чоловік викрав зброю та службове посвідчення у непритомного поліцейського

Як пише видання, інцидент трапився 5 грудня минулого року в одному із Львівських відділів поліції.

У райвідділі зловмисник був не вперше, оскільки вже не одного разу притягувався до кримінальної відповідальності через крадіжки.

Цього ж дня, фігурант знову опинився під підозрою у правоохоронців і в подальшому був запрошений до відділку до з'ясування усіх обставин.

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Під час спілкування із зловмисником, поліцейському стало погано і він знепритомнів.

Скориставшись безпорадним станом правоохоронця, фігурант замість того аби викликати швидку чи покликати когось на допомогу ,викрав у поліцейського зброю і його службове посвідчення та подався навтьоки.

Чоловіка затримали і склали обвинувальний акт за ч.1 ст.262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем) ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.3 ст.357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження).

Досудове розслідування Прокуратура Львівської області спільно слідчими СУ ГУ НП у Львівській області завершили та скерували до суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

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