Двох чоловіків на Львівщині судитимуть за спробу вбити поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прокуратура Львівської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно двох рецидивістів, які вчинили замах на життя поліцейського у вересні минулого року. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, інформує УНН.
Зазначається, що подія трапилась 3 вересня минулого року на Львівщині. Двом зловмисникам, які відбували покарання у Миколаївській виправній колонії № 50 вдалось втекти і наступного дня їх зупинив 31-річний поліцейський, якому вони завдали одного удару у грудну клітку ножем, чим завдали йому тілесного ушкодження. В результаті інциденту прибули правоохоронці і затримали злочинців.
За процесуального керівництва прокуратури Львівської області, досудове розслідування здійснювали слідчі Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Наразі прокурори скерували до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 393 КК України (втеча з місць позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 2 ст. 28, ст. 348 КК України (замах на умисне вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, за попередньою змовою групою осіб).
За вчинене фігурантам загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавленням волі.
Як повідомлялося раніше в УНН, зловмисникам, які побили поліцейського у новорічну ніч, оголосили про підозру.