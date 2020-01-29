Двух мужчин во Львовской области будут судить за попытку убить полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуратура Львовской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух рецидивистов, совершивших покушение на жизнь полицейского в сентябре прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, передает УНН.
Отмечается, что событие произошло 3 сентября прошлого года во Львовской области. Двум злоумышленникам, которые отбывали наказание в Николаевской исправительной колонии №50 удалось убежать и на следующий день их остановил 31-летний полицейский, которому они нанесли один удар в грудную клетку ножом, причинив ему телесное повреждение. В результате инцидента прибыли правоохранители и задержали преступников.
По процессуальному руководству прокуратуры Львовской области, досудебное расследование осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
Сейчас прокуроры направили в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 393 УК Украины (побег из мест лишения свободы по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 2 ст. 28, ст. 348 УК Украины (покушение на умышленное убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей, по предварительному сговору группой лиц).
За совершенное фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишением свободы.
Как сообщалось ранее в УНН, злоумышленникам, которые избили полицейского в новогоднюю ночь, объявили о подозрении.