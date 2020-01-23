Зловмисникам, які побили поліцейського у новорічну ніч, оголосили про підозру

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 2406 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 8620 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 15164 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 208388 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 147879 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 129470 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 134076 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149256 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148481 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 231359 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.9м/с
45%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 18713 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 17416 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

03:25 • 25518 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 17810 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 16650 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 2500 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 208437 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 184584 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 303381 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 325123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 18481 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 10553 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 60416 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 42954 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 56988 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Зловмисникам, які побили поліцейського у новорічну ніч, оголосили про підозру

Київ • УНН

 • 17980 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. На Волині оголосили про підозру двом зловмисникам, які у новорічну ніч побили поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.

Зловмисникам, які побили поліцейського у новорічну ніч, оголосили про підозру

"22 січня, під час оперативно-профілактичного відпрацювання Камінь-Каширського району поліцейські за підозрою в нанесенні в новорічну ніч на площі райцентру тілесних ушкоджень 23-річному слідчому місцевого відділу допитали двох жителів району. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників і вилучили речові докази їх причетності до скоєння цього злочину. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано у повідомленні.

За однією із версій слідства, напад на поліцейського могли вчинити, як помсту слідчому. Торік він розслідував кримінальні провадження, де фігурували жителі сіл Брониця та Воєгоща. Двом із них слідчий оголосив про підозру в скоєнні хуліганства та опір представнику правоохоронного органу. Нині справи слухають у суді.

Під час досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області встановили всіх осіб причетних до скоєння злочину проти поліцейського. Учора за їх місцем проживання в селах Брониця, Воєгоща та райцентрі Камінь-Каширський провели обшуки під час яких виявили речові докази причетності зловмисників до вчинення цього злочину. Зокрема, вилучено один транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники та одяг, в якому вони були під час нападу. За підозрою в скоєнні хуліганства поліцейські двох місцевих жителів доставили до відділу поліції та допитали.

Під час відпрацювання особливу увагу правоохоронці звернули на профілактику правопорушень, зокрема, жителями сіл Брониця, Воєгоща та Кримне. Вони не одноразово фігурували в кримінальних провадженнях за хуліганство, умисне пошкодження майна та опір правоохоронцям.

Так, у ніч на 1 січня, на площі райцентру зловмисники завдали тілесні ушкодження поліцейському, котрий перебував поза службою, й втекли на двох автомобілях. За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в області відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, у Луцьку поліцейські стали очевидцями побиття перехожого, а коли вступилися за потерпілого – зловмисник наніс їм ножові поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66