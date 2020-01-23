Зловмисникам, які побили поліцейського у новорічну ніч, оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Волині оголосили про підозру двом зловмисникам, які у новорічну ніч побили поліцейського. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
"22 січня, під час оперативно-профілактичного відпрацювання Камінь-Каширського району поліцейські за підозрою в нанесенні в новорічну ніч на площі райцентру тілесних ушкоджень 23-річному слідчому місцевого відділу допитали двох жителів району. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання зловмисників і вилучили речові докази їх причетності до скоєння цього злочину. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років", - сказано у повідомленні.
За однією із версій слідства, напад на поліцейського могли вчинити, як помсту слідчому. Торік він розслідував кримінальні провадження, де фігурували жителі сіл Брониця та Воєгоща. Двом із них слідчий оголосив про підозру в скоєнні хуліганства та опір представнику правоохоронного органу. Нині справи слухають у суді.
Під час досудового розслідування слідчі Головного управління Національної поліції в області за процесуального керівництва прокуратури області встановили всіх осіб причетних до скоєння злочину проти поліцейського. Учора за їх місцем проживання в селах Брониця, Воєгоща та райцентрі Камінь-Каширський провели обшуки під час яких виявили речові докази причетності зловмисників до вчинення цього злочину. Зокрема, вилучено один транспортний засіб, на якому пересувалися правопорушники та одяг, в якому вони були під час нападу. За підозрою в скоєнні хуліганства поліцейські двох місцевих жителів доставили до відділу поліції та допитали.
Під час відпрацювання особливу увагу правоохоронці звернули на профілактику правопорушень, зокрема, жителями сіл Брониця, Воєгоща та Кримне. Вони не одноразово фігурували в кримінальних провадженнях за хуліганство, умисне пошкодження майна та опір правоохоронцям.
Так, у ніч на 1 січня, на площі райцентру зловмисники завдали тілесні ушкодження поліцейському, котрий перебував поза службою, й втекли на двох автомобілях. За цим фактом слідчі Головного управління Національної поліції в області відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого предмета для нанесення тілесних ушкоджень.
Нагадаємо, у Луцьку поліцейські стали очевидцями побиття перехожого, а коли вступилися за потерпілого – зловмисник наніс їм ножові поранення.