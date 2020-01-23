Злоумышленникам, которые избили полицейского в новогоднюю ночь, объявили о подозрении

"22 января, во время оперативно-профилактической отработки Камень-Каширского района полицейские по подозрению в нанесении в новогоднюю ночь на площади райцентра телесных повреждений 23-летнему следователю местного отдела допросили двух жителей района. Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников и изъяли вещественные доказательства их причастности к совершению этого преступления. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

По одной из версий следствия, нападение на полицейского могли совершить, как месть следователю. В прошлом году он расследовал уголовные производства, где фигурировали жители сел Броница и Воегоща. Двум из них следователь объявил о подозрении в совершении хулиганства и сопротивление представителю правоохранительного органа. Сейчас дела слушают в суде.

Во время досудебного расследования следователи Главного управления Национальной полиции в области под процессуальным руководством прокуратуры области установили всех лиц, причастных к совершению преступления против полицейского. Вчера по их месту жительства в селах Броница, Воегоща и райцентре Камень-Каширский провели обыски во время которых обнаружили вещественные доказательства причастности злоумышленников к совершению этого преступления. В частности, изъято одно транспортное средство, на котором передвигались преступники и одежду, в которой они были во время нападения. По подозрению в совершении хулиганства полицейские двух местных жителей доставили в отдел полиции и допросили.

Во время отработки особое внимание правоохранители обратили на профилактику правонарушений, в частности, жителями сел Броница, Воегоща и Крымное. Они не раз фигурировали в уголовных процессах за хулиганство, умышленное повреждение имущества и сопротивление правоохранителям.

Так, в ночь на 1 января, на площади райцентра злоумышленники нанесли телесные повреждения полицейскому, который находился вне службы, и скрылись на двух автомобилях. По данному факту следователи Главного управления Национальной полиции в области открыли уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о хулиганстве, совершенном с применением специально приспособленного и заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений.

Напомним, в Луцке полицейские стали очевидцами избиения прохожего, а когда заступились за потерпевшего - злоумышленник нанес им ножевые ранения.