Во Львове бойцы спецподразделения задержали наркодилеров

"Деятельность организованной группы, участники которой занимались сбытом на территории города Львова таблеток "SUBUTEХ", которые включают в себя наркотическое средство "бупренорфин", а также психотропного вещества амфетамин, разоблачили работники Управления противодействия наркопреступности полиции Львовской области совместно с работниками Сиховского отдела полиции и по процессуальному руководству Львовской местной прокуратуры №2", - говорится в сообщении.

Для задержания двух злоумышленников - организатора группы, 45-летнего львовяниня и одного из исполнителей, были привлечены бойцы спецподразделения КОРД.

Установлено, что в состав преступной группы входило пять человек - организатор и четверо исполнителей в возрасте 28, 29, 30 и 35 лет. Все они - жители Львова, ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, а также за кражи, хулиганства, мошенничества.

"Преступную деятельность этой группы мы документировали в течение нескольких месяцев. Наркотические и психотропные средства они сбывали на территории Львова. После задержания организатора и одного из исполнителей были проведены санкционированные обыски, во время которых изъято и направлено на экспертизу таблетки "SUBUTEХ", амфетамин, а также средства, вырученные от сбыта препаратов. Всем участникам преступной группы уже сообщено о подозрении в совершении преступления, двое сейчас находятся под стражей", - рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области полковник полиции Тарас Сабанюк.

Досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины, продолжается.

Напомним, в Украине ликвидировали канал контрабанды героина из РФ.