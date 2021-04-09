Во Львове автомобиль насмерть сбил курьерку Glovo
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 апреля. УНН. Во Львове накануне, 8 апреля, автомобиль BMW X5 насмерть сбил скутеристку службы доставки еды Glovo. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на данные ГУНП во Львовской области.
Детали
Авария произошла на улице Стуса.
"Инцидент произошел около 17:45. За рулем скутера находилась 58-летняя женщина. Иномаркой управлял 27-летний мужчина. Обстоятельства инцидента устанавливаются", - сообщили в полиции.
Дополнение
По данным МВД, в 2020 году в Украине произошло 168 тыс. 107 ДТП. Из них 26 тыс. 140 ДТП - с травмированными, в которых погиб 3541 человек и 31 тыс. 974 человека получили травмы.