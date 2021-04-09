У Львові автомобіль на смерть збив кур'єрку Glovo
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Львові напередодні, 8 квітня, автомобіль BMW X5 на смерть збив скутеристку служби доставки їжі Glovo. Про це кореспондент УНН повідомляє з посиланням на дані ГУНП у Львівській області.
Деталі
Аварія сталася на вулиці Стуса.
"Інцидент трапився близько 17:45. За кермом скутера перебувала 58-річна жінка. Іномаркою керував 27-річний чоловік. Обставини інциденту встановлюються", — повідомили у поліції.
Доповнення
За даними МВС, за 2020 рік в Україні сталося 168 тис. 107 ДТП. З них 26 тис. 140 ДТП – з травмованими, у яких загинула 3541 людина та 31 тис. 974 людини отримали травми.