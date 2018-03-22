Во Львове активисты пикетируют ратушу из-за красно-черного флага
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 22 марта. УНН. У Львовского городского совета начался пикет националистов. Они требуют официально признать красно-черный флаг во Львове и вывешивать его рядом с сине-желтым на госучреждениях. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
"Мы требуем от депутатов опомниться и принять сознательное решение. Красно-черный флаг должен висеть рядом с сине-желтым. Сегодня акция мирная, но если решение не примут, будем переходить к более радикальным действиям", - рассказал руководитель "Правого сектора" во Львове Тарас Хамер.
Участие в акции принимает около сотни активистов. В эти минуты проходит сессия городского совета, где и должны рассматривать этот вопрос.
Напомним, что на 22 марта был запланирован пикет националистов с требованием официально признать во Львове красно-черный флаг.