У Львові активісти пікетують ратушу через червоно-чорний прапор
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 березня. УНН. Біля Львівської міської ради розпочався пікет націоналістів. Вони вимагають визнати офіційно червоно-чорний прапор у Львові та вивішувати його поряд з синьо-жовтим на держустановах. Про це повідомляє кореспондент УНН у Львові.
"Ми вимагаємо від депутатів схаменутись та прийняти свідоме рішення. Червоно-чорний прапор має висіти поруч з синьо-жовтим. Сьогодні акція мирна, але якщо рішення не приймуть, будемо переходити до радикальніших дій",- розповів керівник "Правого сектору" у Львові Тарас Хамер.
Участь в акції бере близько сотні активістів. У ці хвилини триває сесія міської ради, де й мають розглядати це питання.
Нагадаємо, що на 22 березня був запланований пікет націоналістів з вимогою офіційно визнати у Львові червоно-чорний прапор.