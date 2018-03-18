Во Львове активисты блокируют доступ в консульство России
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 марта. УНН. Во Львове местные активисты начали блокирование консульства, которое находится по адресу Левицкого 95. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
В частности, сейчас возле консульства находится около пятидесяти человек. Активисты зажгли бочки.
Желающих проголосовать на выборах РФ не было.
У консульствах усилены меры безопасности. Присутствуют полицейские и нацгвардия.
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Напомним, сегодня проходят выборы президента в России. Избирательные участки оккупанты развернули в аннексированом Крыму.