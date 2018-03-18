У Львові активісти блокують доступ до консульства Росії
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 березня. УНН. У Львові місцеві активісти розпочали блокування консульства Росії, що знаходиться за адресою Левицького 95. Про це повідомив кореспондент УНН у Львові.
Зокрема, зараз біля консульства перебуває близько п'ятдесяти людей. Активісти запалили бочки.
Наразі, бажаючих проголосувати не було.
Біля консульства посилені заходи безпеки. Присутні поліцейські та нацгвардійці.
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Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.