У Львові активісти блокують доступ до консульства Росії

Зокрема, зараз біля консульства перебуває близько п'ятдесяти людей. Активісти запалили бочки.

Наразі, бажаючих проголосувати не було.

Біля консульства посилені заходи безпеки. Присутні поліцейські та нацгвардійці.

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Нагадаємо, сьогодні відбуваються вибори президента в Росії. Виборчі дільниці окупанти розгорнули в анексованому Криму.