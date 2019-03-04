В Львове 1 апреля закроют автостанцию

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 26141 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 117150 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 120539 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 122983 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 121807 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153289 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141241 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130489 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Актуальное
В Львове 1 апреля закроют автостанцию

В Львове 1 апреля закроют автостанцию

Киев  •  УНН

 • 10310 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Во Львове с 1 апреля будет закрыто Автостанцию №8, на площади Дворцовой. Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".

"Тогда пригородные и международные маршруты изменят место локации: международные автобусы будут останавливаться на парковке вокзала, расположенной неподалеку от остановки городского общественного транспорта; все остальные автобусы, в том числе пригородные будут останавливаться на Пригородном вокзале", - отметил Андрей Белый при осмотре ремонтных работ 1 марта.

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Напомним, что 1 марта, начался и первый этап реконструкции пл. Дворцовой. Соответственно, водителям частного транспорта уже с начала марта нельзя заезжать на вокзал. 

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