В Львове 1 апреля закроют автостанцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Во Львове с 1 апреля будет закрыто Автостанцию №8, на площади Дворцовой. Об этом сообщил заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Белый, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
"Тогда пригородные и международные маршруты изменят место локации: международные автобусы будут останавливаться на парковке вокзала, расположенной неподалеку от остановки городского общественного транспорта; все остальные автобусы, в том числе пригородные будут останавливаться на Пригородном вокзале", - отметил Андрей Белый при осмотре ремонтных работ 1 марта.
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Напомним, что 1 марта, начался и первый этап реконструкции пл. Дворцовой. Соответственно, водителям частного транспорта уже с начала марта нельзя заезжать на вокзал.