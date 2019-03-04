У Львові 1 квітня закриють автостанцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У Львові з 1 квітня буде закрито Автостанцію №8, що на площі Двірцевій. Про це повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Тоді приміські і міжнародні маршрути змінять місце локації: міжнародні автобуси будуть зупинятися на парковці вокзалу, яка розташована неподалік від зупинки міського громадського транспорту; всі інші автобуси, зокрема приміські, зупинятимуться на Приміському вокзалі", - зазначив Андрій Білий під час огляду ремонтних робіт 1 березня.
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Нагадаємо, що 1 березня, розпочався І-ий етап реконструкції пл. Двірцевої. Відповідно, водіям приватного транспорту вже від початку березня не можна заїжджати на вокзал.