У Львові 1 квітня закриють автостанцію

"Тоді приміські і міжнародні маршрути змінять місце локації: міжнародні автобуси будуть зупинятися на парковці вокзалу, яка розташована неподалік від зупинки міського громадського транспорту; всі інші автобуси, зокрема приміські, зупинятимуться на Приміському вокзалі", - зазначив Андрій Білий під час огляду ремонтних робіт 1 березня.

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Нагадаємо, що 1 березня, розпочався І-ий етап реконструкції пл. Двірцевої. Відповідно, водіям приватного транспорту вже від початку березня не можна заїжджати на вокзал.