Во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, в пгт Брюховичи, недалеко от Львова, в приюте для животных вспыхнул серьезный пожар. Об этом в социальной сети Facebook сообщила активистка Ирина Белова, передает УНН.
Активистка обратилась к львовянам, чтобы помочь животным пищей.
"Просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ !!! Это можем сделать только мы - люди! Кто чем может! "- написала И.Белова.
Отмечают, что неравнодушных призывают привозить продукты в Брюховичи, в приют «Милосердие».
Как сообщал УНН, в Херсоне открыли обновленный приют для собак.