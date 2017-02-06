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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар

Киев • УНН

 • 9120 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 февраля. УНН. Сегодня, в пгт Брюховичи, недалеко от Львова, в приюте для животных вспыхнул серьезный пожар. Об этом в социальной сети Facebook сообщила активистка Ирина Белова, передает УНН.

Во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар

Активистка обратилась к львовянам, чтобы помочь животным пищей.

"Просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ !!! Это можем сделать только мы - люди! Кто чем может! "- написала И.Белова.

Отмечают, что неравнодушных призывают привозить продукты в Брюховичи, в приют «Милосердие».

Как сообщал УНН, в Херсоне открыли обновленный приют для собак.

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