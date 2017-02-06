Во львовском приюте для животных вспыхнул масштабный пожар

Активистка обратилась к львовянам, чтобы помочь животным пищей.

"Просьба сейчас забыть о симпатии или нет к собакам, к людям, которые там работают. Сейчас надо спасти 300 живых существ !!! Это можем сделать только мы - люди! Кто чем может! "- написала И.Белова.

Отмечают, что неравнодушных призывают привозить продукты в Брюховичи, в приют «Милосердие».

Как сообщал УНН, в Херсоне открыли обновленный приют для собак.