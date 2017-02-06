У львівському притулку для тварин спалахнула масштабна пожежа
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні, у смт Брюховичі, що неподалік Львова, у притулку для тварин спалахнула серйозна пожежа. Про це у соціальній мережі Facebook повідомила активістка Ірина Бєлова, передає УНН.
Активістка звернулась до львівян, щоб допомогти тваринам харчами.
“Прохання зараз забути про симпатії чи ні до собак, до людей, які там працюють. Зараз треба врятувати 300 живих істот!!! Це можемо зробити лише ми — люди! Хто чим може!”- написала І.Бєлова.
Зазначають, що небайдужих закликають привозити харчі у Брюховичі, у притулок " Милосердя".
Як повідомляв УНН, у Херсоні відкрили оновлений притулок для собак.