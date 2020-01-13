Во львовском ФК "Карпаты" прокомментировали возможность продажи клуба российскому миллиардеру
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Львовский футбольный клуб “Карпаты” планируют продать, в частности, интерес к акциям ФК имеют как в Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщил исполнительный директор ФК “Карпаты” Ростислав Ящишин в ответ на запрос корреспондента УНН.
Так, на вопрос журналиста, действительно ли речь идет о продаже клуба или доли от него, Ящишин ответил, что эта информация соответствует действительности.
“Да, эта информация соответствует действительности. Как известно, „Карпаты“ находятся на стадии процесса получения территории стадиона „Украина“ в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта — реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса. Реализация этого видения должна позволить клуба стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК „Карпаты“ открыт для привлечения крупного бизнеса — как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба”, — рассказал исполнительный директор.
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Отметим, что ранее в СМИ появилась информация, якобы клуб собирается купить российский миллиардер Михаил Фридман, родившийся во Львове. В клубе эту информацию и не подтвердили и не опровергли, отметив, что “называть конкретные фамилии пока преждевременно”.
Однако в клубе прогнозируют повышенный интерес к ФК “Карпаты” со стороны потенциальных инвесторов, и не только из Украины.
“Поэтому могу подтвердить — интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами”, — резюмировал Ящишин.
Отметим, что львовский ФК “Карпаты” представлен двумя основными юрлицами, а именно ООО “Народная команда” Футбольный клуб “Карпаты” и ООО “Клуб профессионального футбола “Карпаты”, обе — с конечными бенефициарами на Кипре.
Однако по неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому, который стал президентом “Карпат” в 2001 году.
Как ранее писал УНН Форум свободной России обновил “список Путина”, в который вошел и Михаил Фридман.