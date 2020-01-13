Во львовском ФК "Карпаты" прокомментировали возможность продажи клуба российскому миллиардеру

КИЕВ. 13 января. УНН. Львовский футбольный клуб “Карпаты” планируют продать, в частности, интерес к акциям ФК имеют как в Украине, так и за ее пределами. Об этом сообщил исполнительный директор ФК “Карпаты” Ростислав Ящишин в ответ на запрос корреспондента УНН.