Хорватський футболіст покинув львівські "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. ФК "Карпати" та хорватський півзахисник Фране Войковіч припинили дію контракту за обопільною згодою сторін, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу клубу.
Фране приєднався до "зелено-білих" наприкінці липня цього року, провів в основному складі команди 13 матчів (з них 4 – у старті), відзначившись двома асистами та забивши один гол.
Нагадаємо, що раніше стан "левів" покинув німецький форвард.
Як повідомлялося раніше, "Карпати" поступилися у матчі аутсайдерів УПЛ.