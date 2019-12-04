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Німецький форвард покинув ФК "Карпати"

Німецький форвард покинув ФК "Карпати"

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. ФК "Карпати" розірвав контракт із німецьким нападником Мелвіном Лоренценом, за обопільною згодою сторін, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих".

У зелено-білій футболці форвард зіграв 4 матчі, але результативними діями не відзначався.

Варто відзначити, що 25-річний гравець виступав раніше за нідерландський ФК “АДО Ден Хааг” і німецький “Вердер”.

Додамо, що у складі “левів” залишились 10 легіонерів: люксембуржці Холл, Мартінс, фін Мохамед, аргентинець Ді Франко, хорват Войковіч, білорус Кіріленко, ізраїльтянин Лайоус, бразилець Діого, португалець Понде і молдованин Бойкіук.

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