Німецький форвард покинув ФК "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. ФК "Карпати" розірвав контракт із німецьким нападником Мелвіном Лоренценом, за обопільною згодою сторін, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "зелено-білих".
У зелено-білій футболці форвард зіграв 4 матчі, але результативними діями не відзначався.
Варто відзначити, що 25-річний гравець виступав раніше за нідерландський ФК “АДО Ден Хааг” і німецький “Вердер”.
Додамо, що у складі “левів” залишились 10 легіонерів: люксембуржці Холл, Мартінс, фін Мохамед, аргентинець Ді Франко, хорват Войковіч, білорус Кіріленко, ізраїльтянин Лайоус, бразилець Діого, португалець Понде і молдованин Бойкіук.