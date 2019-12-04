Немецкий форвард покинул ФК "Карпаты"

У зелено-белой футболке форвард сыграл 4 матча, но результативными действиями не отличался.

Стоит отметить, что 25-летний игрок выступал раньше нидерландский ФК "АДО Ден Хааг" и немецкий "Вердер".

Добавим, что в составе "львов" остались 10 легионеров: люксембуржцы Холл, Мартинс, финн Мохамед, аргентинец Ди Франко, хорват Войкович, белорус Кириленко, израильтянин Лайоус, бразилец Диого, португалец Понд и молдаванин Бойкиук.