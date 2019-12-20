Хорватский футболист покинул львовские "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. ФК "Карпаты" и хорватский полузащитник Фране Войкович прекратили действие контракта по обоюдному согласию сторон, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Фране присоединился к "зелено-белым" в конце июля этого года, провел в основном составе команды 13 матчей (из них четвёртый старте), отметившись двумя ассист и забив один гол.
Напомним, что ранее состав "львов" покинул немецкий форвард.
Как сообщалось ранее, "Карпаты" уступили в матче аутсайдеров УПЛ.