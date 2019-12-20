Хорватский футболист покинул львовские "Карпаты"

Фране присоединился к "зелено-белым" в конце июля этого года, провел в основном составе команды 13 матчей (из них четвёртый старте), отметившись двумя ассист и забив один гол.

Напомним, что ранее состав "львов" покинул немецкий форвард.

Как сообщалось ранее, "Карпаты" уступили в матче аутсайдеров УПЛ.