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Форум вільної Росії оновив "список Путіна" та вніс туди нардепа ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. На сайті Форуму вільної Росії опубліковано перелік осіб, яких опозиційні активісти на проведеному нещодавно шостому Форумі вільної Росії у Вільнюсі домовилися включити в так званий "список Путіна", повідомляє УНН з ссілкой на російську службу Радіо Свобода.

Форум вільної Росії оновив "список Путіна" та вніс туди нардепа ВР

Активісти пропонуватимуть країнам Євросоюзу і США внести цих людей в санкційні списки. Раніше в "список Путіна" вже були включені кілька сотень людей в різних категоріях - від безпосереднього оточення президента Росії до великих бізнесменів і західних політиків, які виступають за поліпшення відносин з Кремлем.

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У доповненні до списку - 93 імені. Серед них російські чиновники, великі бізнесмени, журналісти державних та близьких до Кремля ЗМІ. Серед них співвласники "Альфа-груп" Петро Авен і Михайло Фрідман, бізнесмен Лев Блаватник, мільярдер Дмитро Риболовлєв, який перебуває під слідством в Монако, журналісти і медіаменеджери Сергій Брильов, Арам Габрелянов, Андрій Кондрашов, Віталій Третьяков та інші, політтехнолог Христина Потупчик, адвокати Віолетта Волкова і Дмитро Аграновський і навіть депутат Верховної ради України Михайло Добкін.

Як заявив на Форумі в Вільнюсі один з укладачів списку юрист Марк Фейгін, активісти "збиратимуть дані про тисячі людей, замішаних у корупції і порушують права людини".

У США і ЄС з 2014 року введені персональні санкції проти ряду російських чиновників, керівників силових органів, бізнесменів, яких звинувачують в причетності до анексії Криму та конфлікту на сході України. Крім того, в США проти ряду росіян введені санкції на підставі "Закону Магнітського" і закону "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".

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