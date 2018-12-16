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Форум свободной России обновил "список Путина" и внес туда нардепа ВР

Киев • УНН

 • 26836 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сайте Форума свободной России опубликован перечень лиц, которых оппозиционные активисты на прошедшем недавно шестом Форуме свободной России в Вильнюсе договорились включить в так называемый "список Путина", сообщает УНН со ссілкой на российскую службу Радио Свобода.

Форум свободной России обновил "список Путина" и внес туда нардепа ВР

Активисты будут предлагать странам Евросоюза и США внести этих людей в санкционные списки. Ранее в "список Путина" уже были включены несколько сот человек в разных категориях – от непосредственного окружения президента России до крупных бизнесменов и западных политиков, выступающих за улучшение отношений с Кремлём.

В дополнении к списку – 93 имени. Среди них российские чиновники, крупные бизнесмены, журналисты государственных и близких к Кремлю СМИ. Среди них совладельцы "Альфа-груп" Пётр Авен и Михаил Фридман, бизнесмен Лев Блаватник, находящийся под следствием в Монако миллиардер Дмитрий Рыболовлев, журналисты и медиаменеджеры Сергей Брилёв, Арам Габрелянов, Андрей Кондрашов, Виталий Третьяков и другие, политтехнолог Кристина Потупчик, адвокаты Виолетта Волкова и Дмитрий Аграновский и даже депутат Верховной рады Украины Михаил Добкин.

Как заявил на Форуме в Вильнюсе один из составителей списка юрист Марк Фейгин, активисты "будут собирать данные о тысячах людей, замешанных в коррупции и нарушающих права человека".

В США и ЕС с 2014 года введены персональные санкции против ряда российских чиновников, руководителей силовых органов, бизнесменов, которых обвиняют в причастности к аннексии Крыма и конфликту на востоке Украины. Кроме того, в США против ряда россиян введены санкции на основании "Закона Магнитского" и закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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