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У львівському ФК "Карпати" прокоментували можливість продажу клубу російському мільярдеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Львівський футбольний клуб “Карпати” планують продати, зокрема, інтерес до акцій ФК мають як в Україні, так і за її межами. Про це повідомив виконавчий директор ФК “Карпати” Ростислав Ящишин у відповідь на запит кореспондента УНН.

Так, на запитання журналіста, чи справді мова йде про продаж клубу чи долі від нього, Ящишин відповів, що ця інформація відповідає дійсності.

“Так, ця інформація відповідає дійсності. Як відомо, „Карпати“ перебувають на стадії процесу отримання території стадіону „Україна“ в довготривалу оренду на пільгових умовах для створення масштабного інвестиційного проекту — реконструкції стадіону та спорудження спортивно-відпочинкового комплексу. Реалізація цього бачення має дозволити клубу стати міцним та впевнено дивитися в майбутнє. Звісно, цей задум вимагає вкладення солідних інвестицій. Тож ФК „Карпати“ відкритий для залучення великого бізнесу — як у форматі співучасників проекту, так і через процес зміни структури власності клубу”, — розповів виконавчий директор.

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Зазначимо, що раніше у ЗМІ з’явилась інформація, нібито клуб збирається купити російський мільярдер Михайло Фрідман, який народився у Львові. У клубі цю інформацію і не підтвердили, і не спростували, зазначивши, що “називати конкретні прізвища наразі передчасно”.

Однак у клубі прогнозують підвищений інтерес до ФК “Карпати” з боку потенційних інвесторів, і не тільки з України.

“Тож можу підтвердити — інтерес до проекту справді існує, і не тільки з України. Однак предметно можна буде говорити лише після проведених перемовин із зацікавленими сторонами”, — резюмував Ящишин.

Зазначимо, що львівський ФК “Карпати” представлений двома основними юрособами, а саме ТОВ "Народна команда “Футбольний клуб “Карпати” та ТОВ “Клуб професійного футболу “Карпати”, обидві — з кінцевими бенефіціарами на Кіпрі.

Однак за неофіційною інформацією, клуб належить українському бізнесмену Петру Димінському, який став президентом “Карпат” у 2001 році.

Як раніше писав УНН, Форум вільної Росії оновив “список Путіна”, у який увійшов й Михайло Фрідман.

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