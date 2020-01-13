У львівському ФК "Карпати" прокоментували можливість продажу клубу російському мільярдеру

КИЇВ. 13 січня. УНН. Львівський футбольний клуб “Карпати” планують продати, зокрема, інтерес до акцій ФК мають як в Україні, так і за її межами. Про це повідомив виконавчий директор ФК “Карпати” Ростислав Ящишин у відповідь на запит кореспондента УНН.