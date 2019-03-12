Во львовской больнице находится три ребенка с коревым энцефалитом

"На сегодня у нас один ребенок с коревым энцефалитом в реанимационном отделении лежит, еще двое планируются к выписке уже из отделения", - отметил медик.



По его словам, больные поступали в больницы постепенно. Всего в течение трех недель с диагнозом "коревой энцефалит" в медицинском учреждении было четверо детей.



Напомним, в феврале в школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении.



Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения.