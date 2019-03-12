Во львовской больнице находится три ребенка с коревым энцефалитом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В инфекционной больнице Львова сейчас находится трое детей с коревым энцефалитом, один из них - в тяжелом состоянии. Об этом сообщил заместитель главного врача по медицинской части Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник в комментарии корреспонденту УНН.
"На сегодня у нас один ребенок с коревым энцефалитом в реанимационном отделении лежит, еще двое планируются к выписке уже из отделения", - отметил медик.
По его словам, больные поступали в больницы постепенно. Всего в течение трех недель с диагнозом "коревой энцефалит" в медицинском учреждении было четверо детей.
Напомним, в феврале в школах Львовской области приостановлены занятия из-за заболеваемости гриппом и корью в 231 учебном заведении.
Пятеро младенцев во Львове заболели корью сразу после рождения.