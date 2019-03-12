У львівській лікарні перебуває три дитини із коровим енцефалітом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В інфекційній лікарні Львова наразі перебуває троє дітей із коровим енцефалітом, одна з них – у важкому стані. Про це повідомив заступник головного лікаря з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні Ігор Берник в коментарі кореспонденту УНН.
"На сьогодні у нас одна дитина з коровим енцефалітом у реанімаційному відділенні лежить, іще двоє плануються до виписки уже з відділення", - зазначив медик.
За його словами, хворі поступали в лікарні поступово. Усього протягом трьох тижнів із діагнозом "коровий енцефаліт" в медичному закладі було четверо дітей.
Нагадаємо, у лютому в школах Львівщини призупинено навчання через захворюваність на грип та кір у 231 закладі освіти.
П’ятеро немовлят у Львові захворіли на кір одразу після народження.