Во львовских ЦПАУ задерживают выдачу почти 4,5 тысяч паспортов

Оформление и выдача паспортов остается самой востребованной услугой в ЦПАУ Львова. С начала года ею уже воспользовались более 25 тыс. человек. В то же время, так как субъектом предоставления этой услуги является Миграционная служба, то в ЦПАУ, как и в других соответствующих структурах, из-за повышенного спроса имеются значительные задержки в выдаче паспортов.

“По состоянию на 6 ноября, учитывая статистические данные, есть значительные просрочки административных услуг по оформлению, выдаче и обмену паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем впервые после достижения 14-летнего возраста, субъектом предоставления которых являются территориальные подразделения ГУ ГМС во Львовской области. Общее количество просроченных заявлений на получение этой услуги — 4 498. В процентном соотношении это составляет на 22% больше просроченных результатов административных услуг, чем в прошлом месяце”, — сообщили во Львовском городском совете.

Как сообщал УНН, украинцы уже оформили более 5,5 млн биометрических паспортов.