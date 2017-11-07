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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 61488 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 130063 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 107701 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110236 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101096 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 06:59 • 102719 просмотра

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Во львовских ЦПАУ задерживают выдачу почти 4,5 тысяч паспортов

Во львовских ЦПАУ задерживают выдачу почти 4,5 тысяч паспортов

Киев  •  УНН

 • 10052 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Из-за значительного спроса на изготовление паспортов львовские Центры по предоставлению административных услуг задерживают выдачу почти 4,5 тысяч паспортов. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.

Оформление и выдача паспортов остается самой востребованной услугой в ЦПАУ Львова. С начала года ею уже воспользовались более 25 тыс. человек. В то же время, так как субъектом предоставления этой услуги является Миграционная служба, то в ЦПАУ, как и в других соответствующих структурах, из-за повышенного спроса имеются значительные задержки в выдаче паспортов.

“По состоянию на 6 ноября, учитывая статистические данные, есть значительные просрочки административных услуг по оформлению, выдаче и обмену паспорта гражданина Украины для выезда за границу, а также услуги по оформлению и выдаче паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем впервые после достижения 14-летнего возраста, субъектом предоставления которых являются территориальные подразделения ГУ ГМС во Львовской области. Общее количество просроченных заявлений на получение этой услуги — 4 498. В процентном соотношении это составляет на 22% больше просроченных результатов административных услуг, чем в прошлом месяце”, — сообщили во Львовском городском совете.

Как сообщал УНН, украинцы уже оформили более 5,5 млн биометрических паспортов.

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