У львівських ЦНАПах затримують видачу майже 4,5 тисяч паспортів

Оформлення та видача паспортів залишається найзатребуванішою послугою у ЦНАПах Львова. З початку року нею вже скористалися понад 25 тис. осіб. Водночас, так як суб’єктом надання цієї послуги є Міграційна служба, то в ЦНАПах, як і в інших відповідних структурах, через підвищений попит є значні затримки у видачі паспортів.

“Станом на 6 листопада, враховуючи статистичні дані, є значне протермінування адміністративних послуг з оформлення, видачі та обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також послуги з оформлення і видачі паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку, суб’єктом надання яких є територіальні підрозділи ГУ ДМС у Львівській області. Загальна кількість протермінованих заяв на отримання цієї послуги — 4 498. У відсотковому співвідношенні це становить на 22% більше протермінованих результатів адміністративних послуг, ніж минулого місяця”, — повідомили у львівській міській раді.

Як повідомляв УНН, українці вже оформили понад 5,5 млн біометричних паспортів.