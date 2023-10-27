В Луцке подросток выстрелил из пистолета после конфликта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Луцке 17-летний парень во время конфликта со знакомым совершил несколько выстрелов в землю из оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на патрульную полицию Украины.
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“Вчера, около 21 часа, Луцкие патрульные получили сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов парень совершил несколько выстрелов из оружия”, — говорится в сообщении.
Детали
На место происшествия сразу отправили несколько экипажей патрульных.
Полицейские установили, что у мужчины, который их и вызвал, возник конфликт с "наглядно знакомым". Оппонент достал из верхней одежды предмет похожий на пистолет и произвел несколько выстрелов в землю, после чего скрылся с места конфликта.
Правоохранители установили личность парня, который угрожал огнестрельным оружием. Им оказался 17-летний местный житель.
“Патрульные отправились на обследование прилегающей территории и вскоре обнаружили молодого парня, который подходил по описанию, но уже сменил одежду. Он рассказал патрульным подробности ситуации, которая произошла и где оставил пистолет. Поэтому инспекторы нашли оружие и вызвали следственно-оперативную группу для предоставления квалификации действиям парня”, — информирует полиция.
Дополнение
В Киеве мужчина устроил стрельбу, поссорившись с женой из-за развода.